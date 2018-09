"Tenemos una relación consensuada y abierta donde ninguno hace nada que no haya sido charlado -esclareció la actriz-. Es una construcción llena de amor y abierta. Lo que Ramiro hizo está consensuado, me hubiera gustado no tener que escuchar audios íntimos. Yo no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja desde el amor absoluto; lo último que quiero es que él esté en este punto, y si él pidió que no se filtraran los chats, fue porque sabía que me dañarían, pero yo ya sabía de la existencia".