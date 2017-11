Barajaron la opción de formar una "pareja abierta", aunque decidieron que preferían enmarcarse en lo que se conoce como "Poliamor": "En una pareja abierta, los dos pueden tener relaciones sexuales con otros pero no pueden desarrollar sentimientos de ningún tipo. A mi me resultaba irreal y un poco absurdo", dice él. Ella agrega: "Claro, ¿cómo ponés el límite? ¿puede tener sexo toda la noche con otra pero no puede hacerle un té si está enferma? ¿Puede ir a la cama pero no al cine? Conocí a una pareja abierta que había acordado que no podían estar más de 3 veces con el mismo, para no engancharse. Eso me sigue pareciendo coartar la libertad del otro".