Ofreció un ejemplo de respuesta para contar las dos posturas, sin fábulas ni infantilismos: "Hay muchas mujeres que quedan embarazadas y no desean ser mamás. Para evitar continuar con el embarazo tienen que operarse o tomar pastillas que son riesgosas si no hay médicos y enfermeras que las cuiden. Por eso, muchas de ellas se enferman, y muchas más mueren. Hay quienes quieren que haya médicos y remedios para interrumpir los embarazos y que la mujer no esté obligada a ser quien no desea ser. Otros piensan que la mujer no debe interrumpir su embarazo y debe esperar a que el bebé nazca y, por ejemplo, darlo en adopción o buscar la forma en que alguien se pueda hacer cargo de la crianza. Esas son las soluciones que hasta ahora hay para un gran problema de salud que tienen las mujeres y las adolescentes en nuestro país".