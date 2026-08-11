Hijo del alcalde de Bahía Solano murió tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó: tenía 6 años de edad

El pequeño fue una de las víctimas que cobró la tragedia del 10 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Alcaldía de Bahía Solano

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Mateo Valencia, de 6 años de edad, murió lunes 10 de agosto de 2026 tras el colapso del edificio de su colegio en Quibdó (Chocó), una de las ciudades más afectadas por el sismo que sacudió el occidente del país. El menor era hijo del alcalde de Bahía Solano Jairson Leonel Valencia Pinilla y de la gestora social Yirley Valencia.

La emergencia se desató tras un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó, que se sintió con fuerza en varias regiones y dejó daños en infraestructura, personas heridas y víctimas mortales.

En un comunicado, la Administración municipal de Bahía Solano indicó que la muerte del niño “enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano” y expresó condolencias a la familia. Del mismo modo, la entidad señaló que el fallecimiento ocurrió “tras el desplome del edificio en el que se encontraba, como consecuencia del sismo registrado el día de hoy”.

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Ante la tristeza generada por el caso, la Alcaldía de Bahía Solano convocó a la comunidad a un acto de condolencias el lunes 10 de agosto a las 7:00 p. m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal.

Las autoridades reportaron el hecho pocas horas después del terremoto - crédito Alcaldía de Bahía Solano

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