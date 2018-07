"Los datos difundidos por el reporte de la Comisión Guttmacher y Revista Lancet – dijo a Infobae la doctora en filosofía Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien no participó en el informe difundido- son importantes si queremos tomar decisiones legislativas y de política pública basadas en evidencia y no en presunciones o dogmas. Así debería ser toda decisión racional que permite que todos los sujetos participen en el debate compartiendo sus datos, y no que un poder se imponga sobre otro. Es una prueba más de que invertir en salud es más barato y asegura mejor calidad de vida que invertir en enfermedad, especialmente cuando esos daños a la salud están producidos por omisión, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre todo el aborto -incluso el no punible, del que tenemos ejemplos terribles incluso en niñas y personas con discapacidad- que no reciben el tratamiento adecuado al que está obligado cualquier institución de salud, ya sea pública o privada".