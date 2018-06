"Sé que en este momento de la sociedad, con las nuevas tecnologías y el acceso de los chicos a temas que quizá antes no existía no es fácil, pero así y todo, creo que hay una especie de sobreprotección, y con ella la idea de creer que conociendo cada movimiento de ellos estarán 'a salvo' -profundizó Roca-. Escucho a muchos padres en los espacios terapéuticos decir 'vos no sabés cómo está afuera, la calle está complicada', pero olvidamos que esa calle está formada también por nosotros, por nuestros hijos y por muchas personas con las mejores intenciones. No descarto la sensación de miedo, pero cuando éste te paraliza, cuando no permite la sociabilización de nuestros hijos, y se convierte en paranoia, creo que lo mejor que podemos hacer por ellos es trabajar en nosotros, nuestros miedos y nuestras propias limitaciones".