Gabriel del Campo, dueño del lugar, dice que Nápoles se diferencia por la emoción que provoca el lugar. "Tratamos de no descuidar lo que comés, porque en definitiva es lo más importante. Pero me parece que el ambiente que se genera te da una sensación distinta. No es ninguna iniciativa de gran talento ni artística, era mi depósito de autos y de antigüedades. Veíamos que la gente se emocionaba y se quedaba más tiempo del que se requería para ver las piezas y nos pareció que la opción de servir comida podía ser un éxito", dijo.