Gabriela Tolomei Virtual Gallery! http://www.gabrielatolomeivirtualgallery.com/ Buy Art On-Line contact@gabrielatolomei.com www.gabrielatolomei.com #Art #interiordesign #architecture #gallery#international #love #decor #collector#contemporaryart #artelatinoamericano#arteargentino #artwork #artist #artcollector#artgallery #painting #color #power #happiness

A post shared by Gabriela Tolomei (@gabriela_tolomei) on Jan 4, 2018 at 6:05am PST