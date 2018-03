En ese sentido es clave centrarse -según las expertas consultadas- "en la necesidad propia de nuestro hijo, familia y circunstancias". La presión social no debe decidir por los padres. Es importante no generalizar, aunque los niños suelen hacerlo. "El típico 'todos mis compañeros tienen celular' no justifica dar un celular propio; hay que investigar, estar seguro que todos tienen, por qué ese compañero tiene y por qué uno considera si es necesario para el propio hijo o no. Y compartir esta reflexión con él", reflexionó Zonis.