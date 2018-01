No me olvido más del día en el que logramos sacarlos de la calle. Fuimos con Alejandro, les comunicamos que queríamos que vivan mejor, nos sentamos en un café cerca de la Casa Rosada, llamamos a muchos hoteles y, luego de varias llamadas, conseguimos uno acorde y con todas las comodidades. Cuando nos subimos al taxi, Milena no paraba de llorar. Nos decía que estaba feliz, que no quería volver nunca más a dormir en la calle. Fue un llanto que duró todo el trayecto. Pero eran lágrimas de alegría, de desahogo, y, sobre todo, de esperanza. Sabía que esa día su destino estaba cambiando y la vida le iba a dar una nueva oportunidad.