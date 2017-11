Harriet Green, gerente general de la multinacional IBM tiene la solución para que -al menos- una entrevista laboral no termine siendo un fracaso. Según le explicó a Glassdoor, la popular web americana en la que empleados y ex empleados opinan sobre las empresas y su organización interna, todo se reduce a la preparación, una actitud positiva, el potencial y, sobre todo, la confianza del candidato. Para transmitir esta última es primordial no caer en los típicos errores de principiantes.