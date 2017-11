La rica historia China tiene una génesis, que está relacionada con las pirámides. Qin Shi Huang fue rey del estado chino de Qin del 247 a. C. hasta el 221 a. C. y después se convirtió en el primer emperador de una China unificada, del 221 a. C. al 210 a. C., reinando bajo el nombre de Primer Emperador o el Emperador Amarillo. Entre otras cosas, comenzó la construcción de la Gran Muralla al oír a un oráculo que profetizaba el ataque de un pueblo "bárbaro". Y en 1974 su figura volvió a emerger con el descubrimiento de su mausoleo subterráneo, donde se encuentran los 8 mil guerreros de terracota, en Xi'an.