Ser jóvenes no los obliga a tener deseo sexual o a sentirse atraídos sexualmente por otro, resalta Ghedin. No ocurre nada patológico, ni implica que así lo serán de por vida. Existe la creencia generalizada de que por ser jóvenes y tener las hormonas en ebullición el deseo sexual está siempre presente y no es así. "El deseo sexual responde a múltiples factores y no solo a los niveles de hormonas sexuales. Desarrollar los caracteres sexuales externos no es condición para el deseo acompañe a esos cambios físicos", dijo.