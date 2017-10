-Les costó un poco a todos, pero mucho más a mi mamá. Ella fue la que más sufrió. Creo que era porque no quería que me rechazaran o que pasara por alguna situación de violencia o discriminación, eso era lo que le dolía. Para mí no fue algo complicado porque antes de ser trans ya me maquillaba, me pintaba las uñas y tenía el cabello largo. Mis amigas me decían: "No sé qué pretendés ser porque andás vestido de una forma y te comportas de otra".