Salvo en contadas oportunidades, que dependen más del formato (como fueron los casos del programa de repostería inglés The Great British Baking Show y el show de buscatalentos Rhythm + Flow's que se emiten semanalmente), Netflix pretende continuar con la liberación de las temporadas enteras cada vez que se suben a su plataforma. También fue semanal la emisión de Luis Miguel, la serie, The Good Place y Better Call Saul, pero desde el Twitter oficial aclararon que estos casos fueron excepcionales.