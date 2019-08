Del hombre con una vida gris y rutinaria del profesor de química que tiene que lidiar con la hipoteca de su casa, alumnos desinteresados,una esposa que reclama, un hijo con discapacidad física y una bebé que nace en medio de la metamorfosis de su personaje,al narcotraficante en el que se convierte de nombre Heisenberg, su alter ego, un hombre frío al que no le tiembla el pulso nunca,seguro de sí mismo y decidido a vivir en el límite. Ese antagonismo constante que queda reflejado en varias escenas pero tal vez más que nada en la icónica "Say my name" (dí mi nombre) es el motor de "Breaking Bad", la historia de un hombre que se dispone a sobrevivir con el peor de los pronósticos. Esta nueva vida que comienza a transitar luego del diagnóstico de salud que solo le augura muerte, el profesor White decide comenzar a vivir.