“No estoy bien, todavía me duele. Estoy quebrada, todavía no se soldó, pero venir acá y ponerle el lomo lo ameritaba. La culpa no la tiene la escalera, cuando me caí yo no tenía la cabeza bien porque justo se vencía el lugar donde está el cuerpo de mi hermano en (el cementerio de) Chacarita. Ahora, el juez me otorgó el permiso para poder cremarlo y lo voy a trasladar al nicho que no está en Capital Federal”, explicó la bailarina.