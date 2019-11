En ese sentido, dirigiéndose directamente a Ventura, confesó: "Me da vergüenza. Te juro, Luis, que hay días que no me gusta dar lástima en televisión, y por eso no lloro. Pero yo soy humana igual que todos, y tengo corazón y soy mamá. Yo no estoy más para boludeces, me hice madura a los golpes. Era una nena que siempre jugaba feliz, sigo siendo alegre de corazón porque me educaron así, no te puedo dar otra cosa que no me dieron: amor y alegría. Pero esto necesito que se arregle urgente”.