El BAR también dio su opinión: “Está muy bueno poner acrobacia, pero no sé si pegaba con el musical; a Martín lo vi desdibujado”, opinó Flavio Mendoza y mantuvo la nota. “Se te ve muy luchadora, Cinthia, y lo transmitís en tu baile; pero Martín no estuvo bien”, señaló Laura Fidalgo y bajó un punto. “Vi mucho de todo, pero enmarañado; no me gustó”, cerró Aníbal Pachano y también bajó la nota. Total: 18 puntos.