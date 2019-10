Sin embargo, Noya dio a entender que el romance marcha viento en popa. Contó que todavía no conviven, pero que pasan mucho tiempo juntos porque viven cerca. Y reconoció que, así como él se lleva muy bien con la familia de su novia, la joven tiene un excelente trato con su hijo. ¡Y que hasta le cambia los pañales! Entonces, Guido quiso saber si tenían pensado casarse. Y aunque ella puso cara de desconcierto, Noya no dudó en responder: “A mí me encantaría: la amo a Martina”.