“Tuve ganas de llorar porque estaba muy emocionada, la tele me daba nervios y me gusta mucho, como la escenografía de este programa”, confesó Josefina sobre la previa a su participación en el ciclo de preguntas y respuestas de Telefe. Y se animó a contar como son sus días en la escuela. “Bailamos para el acto y aprendí una canción del abecedario”, dijo la niña durante la emisión del ciclo. Sus palabras no paraban de emocionar y sacar sonrisas al conductor.