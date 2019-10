“Arranco por un curso de stand up, y la suerte... A veces estás en el momento indicado, en el lugar indicado. Un señor, Jorge Schussheim, gran intelectual y creador de la época, me llevó a trabajar con él. Tenía un restaurant en el que hacíamos un show con comida. Un día vino Fernando Bravo a comer ahí, me vio y pasé a la radio. Otro día Rozin y llegué a la tele. Gustavo Yankilevich vino a verme al teatro porque Rozin le dijo”, continuó.