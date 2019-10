“Me tomo un segundito simplemente para decir que para mí fue un momento importante estar con mi hija en este viaje a Nueva York, el cual me lo regala. Yo tuve la suerte, en un momento muy difícil de mi vida de poder juntar la plata para regalarle su primer viaje a Nueva York, y hoy me lo devuelve ella. Y fue maravilloso, la verdad que aprendí mucho, nos conocimos mejor, nos llevamos divertidamente, y eso para mí vale oro en este momento que a veces me sentía medio medio, porque me faltaba mucho el aire, y siento que bueno, este aire que me da es gracias a mi hija. Así que quería decir esto simplemente en el programa”, expresó el reconocido coreógrafo, para luego agregar que “lo más lindo es el punto para arriba por ser la hija que sos”.