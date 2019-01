–Aprendí a quererme más y a ser mejor persona. Entendí que esto que me pasó en el pulmón tiene que ver con el pecho y con las emociones. Tenía un dolor alojado en mi alma que, de a poco, empecé a sanar. Arrastraba de la infancia cuestiones no resueltas, mucha ira y enojo. Todo eso sumado a un estilo de vida vertiginoso. No me daba el espacio para descansar o decir: "Tengo ganas de no hacer nada". Al final, el cuerpo me dijo "basta, hasta acá llegamos".