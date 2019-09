Tras la enorme repercusión, que incluso llevó a Demaría a suspender su cuenta de Instagram, Carolina Ardohain brindó su postura. "Está todo bien, con mis amigas no me peleo por nada, nunca", agregó. Cuando se le preguntó si creía que Suárez había subido a propósito a las redes la foto, que luego trajo polémica, Pampita manifestó: "No, es un tema que no da ni para conversar. Los fans son así, en las redes hay mucha agresión y en algunas oportunidades el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco, son confusiones y malos entendidos".