El Marginal es una serie que no teme a nada. Arriesga en cada escena, incomoda al espectador por momentos pero genera tal magnetismo que obliga a seguir mirando la serie a través del espacio entre los dedos con los que se tapa la cara. Acerca al espectador a un mundo que desconoce y a una jerga que no utiliza. Si en el inicio de este siglo la serie que vino a cambiar las ficciones de la televisión fue Okupas, seguida luego por Tumberos (2002), El Marginal cierra este trío de series centradas en la personajes masculinos que viven en el límite y no tienen nada que perder.