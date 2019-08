Después de remover a Antín (Gerardo Romano) de la dirección del penal, Estela (Ana María Picchio) se presenta ante los internos como la nueva interventora. Aplica mano dura y la protesta no se hizo esperar. La misma fue encabezada por Bruni (Alejandro Awada) y los presos del patio. El intento de represión de los guardiacárceles no tendrá éxito. Pero ante el aumento de la tensión, el ahora el ex director tratará de ayudarla convenciéndola de que autorice una celebración del carnaval que buscará que se desmadre.