"Pensé en contactar a mi papá, aunque después lo evadía. Pero un día me levanté muy triste, muy vacía, y mirando a Lola jugar dije 'me quiero contactar con mi papá'. Llamé a un teléfono que tenía, y me atendió Ana, su mujer actual. Y le pedí que le preguntara a mi papá si quería conocer a Lola. Y me contestó: '¿Cómo no va a querer? Es el último sueño que le queda para cumplir en su vida'", relató la bailarina.