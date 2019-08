"Que es lo más preciado e invaluable que le puede dar una persona a otra. Y más cuando está en el rol de educador. Porque bueno, no es el padre, pero hace de padre porque está todo el día con los chicos. Pero es muy importante lo que decís porque nos miran muchas familias, este caso es muy mediático y mi hermana tuvo la suerte de encontrar a una persona exitosa, ella ahora también trabaja y le pueden dar a los chicos todo lo que necesitan, pero no es el caso de todas las familias. Y los divorcios, cuando hay una de las dos partes que no se quería divorciar, o una de las dos partes que está molesto porque el otro ya tiene pareja, pasa mucho que toman a los chicos de rehenes y no les pasan la cuota alimentaria a sus hijos", analizó Zaira.