Hernán Piquín y Macarena Rinaldi fueron los primeros en bailar en la pista. Luego, fue el turno de Griselda Siciliani y Nicolás Villalba. En la previa, la protagonista de la obra La mujer de al lado se quejó porque no la dejaron entrar al cuarto oscuro con su hija Margarita: "Me dio bronca que no me dejaran entrar con ella, si es una fiesta. Yo he visto llorar a mis viejos con la vuelta de la democracia cuando era chiquita…".