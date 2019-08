Además de su regreso a las tablas, Griselda está participando del Bailando 2019. Y aunque muchos famosos se quejan de la cantidad de horas que les insume estar en el certamen de Marcelo Tinelli, ella considera que no es tan así. "Se ha generado ese mito de que es muy absorbente, de que lleva mucho tiempo. Una ficción en televisión sí es absorbente: no podés hacer nada más, no tenés tiempo ni de ver a tus amigos, ni a tu familia, a nadie. El Bailando es un ensayo de todos los días, de pocas horas. Una obra de teatro se ensaya muchísimo más: este proyecto me lleva muchísimas más horas".