Para Marina Rosas, Leo era "el más lindo del barrio". Y se enamoró. No, no: se enamoraron. Ella tenía 14 años y él estaba a días de los 18 cuando se pusieron de novios. Tuvieron un hijo pronto; enseguida otro más. Recién ahí formalizaron, no con una boda (jamás pasarían por el altar) sino con la convivencia: un tío de Marina les prestó "una piecita más chiquita que la mesa esta", como recordó Mattioli en el living televisivo de Susana Giménez.