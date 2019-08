"Conmigo no vas a joder, bicha mala… Eso sos", le recriminó Fernández a Alfano, muy enojada. "A mí ironías no: no soy ninguna boluda", le dijo a su compañera. Una vez terminado el programa, las angelitas siguieron vía redes sociales. Luego, Cinthia trató de bajarle los decibeles a la pelea pidiendo perdón al público por su exabrupto.