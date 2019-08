Pero el tema no quedó ahí. La jurado del Bailando aprovechó su programa en Net TV, Pampita Online, para responderle. "Están todos esperando el reencuentro en la pista. Igual, no me parece que un participante esté haciendo señas, fuck you, o mire para el costado porque no le gusto la devolución, porque uno está haciendo su trabajo", dijo la modelo, en referencia a los gestos que hizo Gabo Usandivaras, partenaire de Flor de la V, en medio del escándalo.