España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Google icon
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 14 de junio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 14 junio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 03 05 06 16 17 19 22 25 32 39 44 54 55 56 62 70 75 77 79 80.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

En el ejercicio de 2025, la Cámara Baja gasta una media diaria de 2.500 euros, entre intérpretes, subtitulados y transcripciones

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

17 personas resultan heridas tras volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Los 18 heridos fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios

17 personas resultan heridas tras volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Así afecta el omega-3 a la salud de las personas con altos niveles de triglicéridos y colesterol

Este tipo de grasa puede ayudar a disminuir las arritmias y las presión arterial

Así afecta el omega-3 a la salud de las personas con altos niveles de triglicéridos y colesterol

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El trabajador avisó que se marchaba porque no había carga de trabajo y porque debía “levantarse a las 5 de la mañana” para efectuar un servicio de autobús para otra empresa

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”