Sobre la pregunta que no supo contestar el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reveló: "Para mi tuvo que ver con el momento político que estamos viviendo de cara a las PASO y por supuesto al año electoral. Escuché tantas especulaciones: como fue armado, se lo hicieron a propósito para dejarlo incómodo y ahí dije '¿de verdad piensan que yo voy a querer incomodar a un ex ministro de economía y candidato a gobernador?'. Van por lugares donde uno no está, pero la verdad que no hubo intenciones de dejarlo mal parado".