El cine de su pueblo cerró y él decidió hacer algo al respecto: "Al principio, hubo muchas promesas de reabrirlo pero, pasaron los años y no hubo ningún avance. No me quedé los brazos cruzados y comencé a desarrollar la idea de tener uno propio. Estaba impulsado por mi pasión y porque veía que los chicos no tenían muchas actividades para hacer relacionadas con la cultura".