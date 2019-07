Así lo contó el propio actor de la serie Monzón durante su paso por el programa La Noche de Mirtha. "Leí algo que me emocionó muchísimo: vas todos los meses con tus hijos, que tienen Síndrome de Down, a visitar la tumba de la mamá", le señaló la diva. "Bueno, ellos me piden, ellos me llevan. Van a encontrarse con ella", le contestó el actor.