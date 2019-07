"Decir que un círculo de abundancia solidaria, de Economía Sagrada, es un fraude y que tarde o temprano vas a perder, te van a fallar, es lo mismo que afirmar que no vale la pena casarse pues alguien de la familia, tarde o temprano, te va a fallar, que el futuro esposo puede perder el trabajo, que la mujer puede un día no tener lista la comida. Alerta, alerta, es un fraude, no te organices, no seas parte, no apoyes, no confíes, no te cases, pues hay casos demostrables de que ha fallado", reza uno de los párrafos que publicó Cantilo.