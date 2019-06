"Yo, como mamá, insistía, la llamaba todos los días, la iba a buscar. Ella estaba con su dolor y no me podía mirar a los ojos", lamentó la ex conductora de Cuestión de peso que luego mostró la cicatriz que lleva en su brazo: "Estaba alcoholizada, tuve un accidente, la desperté y le dije 'acompañame al hospital porque tuve una cortadura en el brazo'".

Moria Casán le preguntó si había intentado quitarse la vida y la actriz aclaro que no, "pero estar alcoholizada y tener un accidente es lo mismo, es tu cuerpo".