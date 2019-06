"Esta mañana vino el neurólogo de piso que la revisó exhaustivamente y luego vino el neurocirujano que fue quien la internó. Los dos se pusieron de acuerdo y por ahora no es necesario la operación. Tiene que estar dos meses sin trabajar. Ella todavía no lo sabe, todavía no se lo comunicaron. Ustedes saben cómo son los artistas… A ella se le partía la cabeza del dolor y ella quería seguir (la función)", agregó.