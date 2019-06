Respecto a su amistad con Anita Coacci, contó que nació hace muchos años, porque ella estudiaba tango con su padre, Juan Carlos Coacci. Sin embargo, en su momento la joven no le contó sobre el mal momento que estaba pasando con Darthés: "Cuando publicó la carta en Facebook la llamé porque no entendía por qué no me había contado. No la juzgué pero me sorprendió. Justamente yo estaba protagonizando mi historia con Juan en Gasoleros. Ella me dijo: 'Sentía que no me ibas a creer o que, conociéndote, lo ibas a enfrentar y te iba a generar un problema en tu trabajo'".