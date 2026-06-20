Costa Rica

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

La captura de un hombre sospechoso de amenazar la vida de la presidenta Laura Fernández Delgado ocurre en medio de una visita oficial a Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y recientes episodios de violencia.

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Detuvieron a Ordoñez en San Carlos por una amenaza de muerte contra la presidenta Laura Fernández Delgado en Costa Rica. (imagen de cortesía)
Detuvieron a Ordoñez en San Carlos por una amenaza de muerte contra la presidenta Laura Fernández Delgado en Costa Rica. (imagen de cortesía)

Un hombre identificado como Ordoñez fue detenido en la zona norte de Costa Rica tras ser señalado como autor de una amenaza de muerte contra la presidenta Laura Fernández Delgado. La captura se efectuó este sábado en San Carlos, luego de que la alerta llegara a las autoridades a través de redes sociales.

Según informó el comisionado Elder Monge, director regional de la Zona Norte, la amenaza se detectó cuando Ordoñez comentó una fotografía en redes sociales relacionada con la visita de la mandataria a la región. En esa publicación, el sospechoso habría incitado a atentar contra la vida de la jefa de Estado. De acuerdo con el reporte policial, “luego de una alerta recibida, a través de redes sociales, donde en apariencia una persona de apellidos Ordoñez habría generado una amenaza en contra de la integridad de la señora presidenta de la República, se procede a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.

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Tras la denuncia presentada por la Fuerza Pública, el grupo de apoyo operacional localizó y detuvo al individuo que coincidía con las características del presunto autor de la amenaza. “En estos momentos, esta persona está siendo trasladada al Organismo de Investigación Judicial para que se realicen las investigaciones correspondientes”, señaló el comisionado Monge en declaraciones recogidas por Infobae.

La publicación bajo investigación hacía referencia directa a la presencia de la presidenta en la zona norte y destacaba la oportunidad de su visita para alentar un atentado. Ordoñez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, donde deberá responder ante el proceso correspondiente. Según la información policial, el seguimiento de la amenaza se realizó de forma coordinada entre las instancias de seguridad y el OIJ.

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El incidente ocurre en un contexto de elevada atención hacia la seguridad de funcionarios públicos, ante el creciente uso de redes sociales para emitir amenazas e incitar a la violencia. Tras la detención, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier mensaje que ponga en riesgo la integridad de figuras públicas.

La amenaza contra Laura Fernández Delgado fue detectada en redes sociales a partir de un comentario sobre su visita a la zona norte.

El proceso judicial contra Ordoñez se encuentra en su etapa inicial y el OIJ determinará las acciones legales que corresponda en los próximos días.

El incidente se da en un contexto de alta tensión en la zona norte, especialmente en Crucitas, donde la presidenta Laura Fernández Delgado y una comitiva de diputados y ministros debieron ser evacuados de emergencia el viernes, tras una detonación registrada cerca de la gira oficial destinada a abordar la problemática de la extracción ilegal de oro. La mandataria había invitado a los 57 diputados a recorrer Crucitas para que observaran de primera mano el impacto ambiental y de seguridad generado por la minería clandestina y la presencia de redes del crimen organizado. Fernández advirtió que la situación en Crucitas “está totalmente fuera de control” y que la atención de seguridad demanda un gasto mensual de alrededor de un millón de dólares, recursos que el Estado no puede destinar a otras áreas prioritarias La presidenta de Costa Rica reclama intervención del ...Evacuan de emergencia a la presidenta Laura Fernández tras fuerte explosión en Crucitas, Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica calcula una inversión mensual de 1,3 millones de dólares en seguridad para Crucitas. Crédito: MSP
El Gobierno de Costa Rica calcula una inversión mensual de 1,3 millones de dólares en seguridad para Crucitas. Crédito: MSP

La problemática en Crucitas se ha agravado tras la anulación de la concesión minera en 2010, lo que dejó el área expuesta a la explotación ilegal. Las bandas criminales y mineros artesanales han generado una crisis ambiental y de seguridad, con pérdidas estimadas en 252 millones de dólares anuales y un flujo constante de oro ilegal hacia Nicaragua. La reciente visita presidencial buscaba impulsar una solución legislativa que permita la legalización y control estatal de la minería, en medio de un intenso debate político y social.

En este contexto, la amenaza denunciada y la posterior detención de Ordoñez se producen mientras las autoridades mantienen protocolos reforzados de seguridad para proteger a la presidenta y su equipo. El sospechoso fue puesto a disposición judicial y el OIJ determinará las acciones legales correspondientes en los próximos días.

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