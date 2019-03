Allí, también aseguró que los médicos aún no había logrado determinar el diagnóstico y destacó que no descartaban que podría haber contraído dengue. "Debe ser porque yo vivo en una zona marginal de Buenos Aires. ¡Es increíble! Es una joda de los mosquitos en mi contra -continuó-. Al mosquito hijo de mil p… que me picó le deseo la muerte", bromeó en ese entonces Lanata.