"No, es mi pensamiento. Yo creo que vos tenés una obsesión con tu cuerpo y que no fue el primer comentario que tenés. Que él lo diga en el teatro es problema de él y es problema del que escribe, y es su decisión. Ahora, que vos digas en un medio televisivo súper grande, donde hay mucho rating, que digas que está gordo, me parece que hay que sacárselo de la cabeza. O sea, te equivocaste fuerte", se defendió la novia de Fabián Cubero.