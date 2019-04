"Me fui a hacer una mamografía. No me salió bien", dijo la mujer de Diego Latorre con su mano sobre su pecho izquierdo. Luego, según detalló, se hizo un nuevo estudio y el resultado arrojó que tenía unas microcalcificaciones. "No es un tumor, un bulto ni nada. Es una cosa muy pequeña", aclaró al mismo tiempo que llevó tranquilidad: "Está todo bien".