En el ciclo entrevistaron a Tamara Pettinato, hermana del humorista: "Él ya está en su casa. No explotó el cigarrillo, sino la batería genérica. Estaba en mal estado y explotó". Además, aclaró que el joven sufrió heridas en la zona de la entrepierna y no en los genitales, como trascendió en algunos medios. "Hubo intervenciones. Llegaron a decir que quedó estéril, pero no fue así", explicó.