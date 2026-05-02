México

¿Eres policía activo? Así puedes participar en la convocatoria de Jefas y Jefes de Cuadrantes de la SSC-CDMX

El proceso de registro está dirigido a personal activo de la institución interesado en crecer profesionalmente

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció este sábado la convocatoria para elegir a quienes ocuparán los cargos de Jefas y Jefes de Cuadrantes dentro de la institución. Esta invitación está dirigida únicamente a las y los policías en servicio que buscan fortalecer su trayectoria profesional dentro de la dependencia.

El proceso de postulación requiere cumplir con los requisitos institucionales y presentar la documentación correspondiente en los plazos establecidos. Aquí te explicamos los pasos esenciales para participar.

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Proceso de selección y fechas clave

La SSC-CDMX precisó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la estructura operativa en los cuadrantes de la ciudad.

Para ello, las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar su documentación en los plazos indicados por la dependencia. Entre ellos se incluyen:

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  • Ser integrante activo de la SSC.
  • Contar con una antigüedad mínima establecida por la dependencia.
  • No haber sido sancionado administrativamente en los últimos dos años.
  • Aprobar los exámenes de control de confianza vigentes.
  • Presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.
La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)
La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

Documentación necesaria

  • Identificación vigente.
  • Comprobante de antigüedad.
  • Constancias de evaluaciones recientes.

La inscripción se llevará a cabo a partir del 15 de septiembre, a través de la página oficial de la Secretaría a la cual puede acceder a través de www.ssc.cdmx.gob.mx o http://jefesdecuadrante.ssc.cdmx.gob.mx en horario abierto, en el apartado correspondiente.

Las y los candidatos deberán anexar a su registro de inscripción en medio digital en la página referida la siguiente documentación, escaneada del documento original, debiendo de ser visible y a color en el apartado correspondiente.

Evaluaciones y criterios de selección

El proceso contempla evaluaciones teóricas y prácticas para medir las capacidades operativas de los postulantes. La valoración incluye entrevistas y revisión de expedientes, con el propósito de seleccionar a quienes muestren mayor liderazgo y compromiso.

Las personas que resulten seleccionadas accederán a nuevas responsabilidades dentro de la estructura policial. El cargo de Jefa o Jefe de Cuadrante puede significar mejores condiciones laborales y posibilidades de ascenso en la carrera policial.

Sin embargo, se establece que no podrán concursar quienes tengan procesos legales pendientes o antecedentes de sanciones graves. El cumplimiento estricto de los requisitos es un filtro esencial para garantizar la integridad del proceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Resultados y publicación

La SSC dará a conocer los resultados del proceso una vez concluidas todas las etapas de evaluación. Las y los seleccionados serán notificados oficialmente y se integrarán a sus nuevas funciones conforme al calendario institucional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana considera que la actualización constante en sus mandos es una estrategia clave para mejorar el servicio policial. El proceso de selección actual forma parte de una política institucional que busca fortalecer la seguridad en los cuadrantes de toda la ciudad.

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