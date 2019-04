Luego que se filtraran estas líneas, Claudia mandó carta documento manifestando su enojo y sus hijas se manifestaron en las redes sociales en contra de la producción. La ex esposa del Diez dijo: "Pretendo que no hagan ver a una persona que no soy. Es imposible en la vida de él que no esté porque lo conocí cuando tenía 14 años, pero pueden evitar y hablar de otra cosa y no contar nuestra historia porque él tiene una vida vivida. No temo por el personaje de mi papá ni por el mío, porque no hice nada, si quieren hacer ver cosas que no son reales, qué podes hacer más que dirigirte a la justicia".