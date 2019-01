"Lo que no se sabe es si hace más o menos daño que el cigarrillo común, pero sí que resulta nocivo, tanto para el vapeador como para terceros y esto es muy importante ya que obliga a adecuar las leyes de control de tabaco respecto a los espacios libres de humo debido a que no considerar al cigarrillo electrónico al momento de legislar es un error que va en detrimento de la salud pública -señaló Angueira-. En la actualidad no está prohibido vapear en espacios cerrados; la ley nacional habla de la prohibición de fumar en espacios cerrados cigarrillos o cualquier similar, dentro de lo que podría entrar el cigarrillo electrónico".